Причиной смерти основателя «Смысловых галлюцинаций» мог стать диабет

Один из основателей екатеринбургской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов болел диабетом, который мог стать причиной смерти музыканта. Об этом сообщила «360» бывшая коллега музыканта Анна Старостина, которая работала с гитаристом в одной студии.

«Он у меня в проекте играл, но в последнее время был диабет», - сказала девушка.

Последний концерт Александра Колбасова прошел 9 декабря. В последнее время музыкант проходил лечение в больнице, однако положительная динамика была временной.

По словам его близкого друга и музыканта Павла Здравомыслова, по Колбасову было видно, что он нездоров и ему тяжело, а болезнь «Саши не была тайной».

Колбасов играл в «Смысловых галлюцинациях» с 1989 по 1993 год. Музыкант ушел из жизни в 50 лет. У него остались супруга и несовершеннолетний сын.