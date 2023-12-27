МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Причиной смерти основателя «Смысловых галлюцинаций» мог стать диабет

Последний концерт Александра Колбасова прошел 9 декабря. В последнее время музыкант проходил лечение в больнице.
Ирина Егорова 2023-12-27 18:12:01
© Фото: Владимир Бурдин, VK

Один из основателей екатеринбургской рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов болел диабетом, который мог стать причиной смерти музыканта. Об этом сообщила «360» бывшая коллега музыканта Анна Старостина, которая работала с гитаристом в одной студии.

«Он у меня в проекте играл, но в последнее время был диабет», - сказала девушка.

Последний концерт Александра Колбасова прошел 9 декабря. В последнее время музыкант проходил лечение в больнице, однако положительная динамика была временной.

По словам его близкого друга и музыканта Павла Здравомыслова, по Колбасову было видно, что он нездоров и ему тяжело, а болезнь «Саши не была тайной».

Колбасов играл в «Смысловых галлюцинациях» с 1989 по 1993 год. Музыкант ушел из жизни в 50 лет. У него остались супруга и несовершеннолетний сын.

#смерть #музыкант #причина #Диабет #рок-группа #Смысловые галлюцинации #Александр Колбасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»