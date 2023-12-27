Один из основателей «Смысловых галлюцинаций» Колбасов умер после тяжелой болезни

Умер один из создателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов. Об этом в беседе со «Звездой» сообщил его близкий друг и музыкант Павел Здравомыслов.

«Саша вчера умер. Так произошло, по официальной версии, утром», - сказал он.

Колбасов тяжело болел и проходил лечение в больнице. По словам Здравомыслова, он выписался в ноябре, 9 декабря был его последний концерт.

«В принципе было видно, что человек нездоров. Было видно, что человеку тяжело. Какой-то тайной не является, что Саша был болен», - рассказал собеседник телеканала.

Музыкант объяснил, что все надеялись на некое улучшение, раз мужчина выписался, однако положительная динамика была временной.