В Москве к лету сделают виртуальную карту «Тройка» в виде QR-кода

Виртуальная транспортная карта «Тройка» будет доступна для всех пассажиров в июне 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Виртуальную «Тройку» можно будет выпустить в приложении «Метро Москвы». Она будет представлять собой QR-код, который нужно приложить на турникете или валидаторе. Сейчас специалисты тестируют карту в метро, на МЦК и в наземном транспорте.

В мобильном приложении «Метро Москвы» появится возможность быстро пополнять «Тройку» с помощью QR-кода, рассказал Ликсутов. Кроме того, пополнить транспортную карту можно будет на любом турникете. Чтобы записать пополнение на «Тройку», не потребуется желтый валидатор.

Столичные власти планируют развивать возможность платить за проезд с помощью системы быстрых платежей (СБП). Предполагается, что к лету этот сервис можно будет привязать к биометрии.