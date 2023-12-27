В военном городке Шиханы-2 в Саратовской области открылась новая школа

В военном городке Шиханы-2 в Саратовской области открыли новую школу. На церемонию прибыл начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Руководству школы вручили символический ключ и сертификаты на приобретение интерактивного учебного оборудования, а также киностудии.
Школа рассчитана на 550 учеников. Она находится на территории военного городка, и учиться в ней будут преимущественно дети участников специальной военной операции.
Главная гордость - класс химии и лаборатория. Есть в учебном заведении и просторный спортивный зал с гимнастическими снарядами.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»