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В военном городке Шиханы-2 в Саратовской области открылась новая школа

Школа рассчитана на 550 учеников. Сообщается, что в ней будут учиться преимущественно дети участников спецоперации.
2023-12-27 18:16:01

В военном городке Шиханы-2 в Саратовской области открыли новую школу. На церемонию прибыл начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Руководству школы вручили символический ключ и сертификаты на приобретение интерактивного учебного оборудования, а также киностудии.

Школа рассчитана на 550 учеников. Она находится на территории военного городка, и учиться в ней будут преимущественно дети участников специальной военной операции.

Главная гордость - класс химии и лаборатория. Есть в учебном заведении и просторный спортивный зал с гимнастическими снарядами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#школа #игорь кириллов #Саратовская область #Шиханы-2
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