Кириллов вручил «Золотую звезду» Героя России и другие награды бойцам войск РХБЗ

Как рассказал Виталий Беликов, получивший звание Героя России, попав под артобстрел противника, он смог оказать себе и товарищам медицинскую помощь, несмотря на собственное ранение, и вызвал подмогу.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Медаль «Золотая звезда» Героя России, орден Мужества и ведомственные знаки отличия вручили военнослужащим войск РХБ защиты. В ходе церемонии их наградил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант поздравил бойцов и поблагодарил за службу.

«Уважаемые награжденные, я поздравляю вас с высокими государственными и ведомственными наградами. Желаю вам всегда быть готовыми к выполнению задачи, бодрости духа, успехов, всего самого хорошего», - заявил Кириллов.

Звание Героя России присвоено командиру тяжелого огнеметного взвода Виталию Беликову. На Запорожском направлении вместе со своими бойцами он попал под артиллерийский обстрел, получил ранение, но смог оказать медицинскую помощь сначала себе, а потом своим товарищам и вызвать подмогу. Как рассказал сам военнослужащий, для него столь высокая награда стала неожиданностью.

«В начале, конечно, не поверил, а потом, когда все подтвердилось, чувство гордости за наши войска, за товарищей, которые к этому привели меня», - поделился боец.

Ранее другой военнослужащий, награжденный медалью «Золотая Звезда», сообщил, за что был удостоен звания Героя России. Он рассказал, как спас свою роту из окружения в лесополосе и при этом не понес потерь.