МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новак заявил о сокращении поставок нефти из России в Европу до 4-5%

Раньше Россия поставляла в европейские страны около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, заявил вице-премьер РФ.
Максим Крюков 2023-12-27 07:14:01
© Фото: Aleksander Lyskin Global Look Press

Поставки нефти и нефтепродуктов российского производства в Европу по итогам 2023 года составят не более 4-5% от общего объема экспорта. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

По его словам, раньше Россия поставляла в страны Старого Света около 40-45% данного энергоресурса.

«Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, вице-премьер РФ заявил, что Москва раньше практически не поставляла энергоресурсы в Индию, однако за два последних года доля выросла до 40%.

#Россия #Европа #Александр Новак #Сокращение #вице-премьер РФ #поставки нефти
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»