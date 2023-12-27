Новак заявил о сокращении поставок нефти из России в Европу до 4-5%

Поставки нефти и нефтепродуктов российского производства в Европу по итогам 2023 года составят не более 4-5% от общего объема экспорта. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

По его словам, раньше Россия поставляла в страны Старого Света около 40-45% данного энергоресурса.

«Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40-45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, вице-премьер РФ заявил, что Москва раньше практически не поставляла энергоресурсы в Индию, однако за два последних года доля выросла до 40%.