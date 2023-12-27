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Тимошенко призвала мобилизовать половину всех силовиков вместо молодежи

Экс-премьер Украины считает новый законопроект о мобилизации неэффективным и незаконным.
Владимир Рубанов 2023-12-27 16:12:01
© Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency Global Look Press

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко считает, что нужно отправить на фронт половину всех силовиков, сообщает «Страна.ua». По ее словам, под мобилизацию должны попасть сотрудники полиции, прокуратуры, Бюро экономической безопасности и других правоохранительных ведомств.

Народный депутат Украины и лидер фракции «Батькивщина» аргументирует это тем, что силовики подготовлены, они умеют обращаться с оружием и «умеют воевать». Кроме того, их много - сотни тысяч.

По словам Тимошенко, лучше отправить на передовую этих людей, чем снижать возрастную планку мобилизации с 27 до 25 лет.

Партия «Батькивщина» не будет голосовать за внесенный в Верховную раду законопроект с ужесточением правил мобилизации, заявила Тимошенко. Экс-премьер считает его неэффективным и незаконным.

Тимошенко считает, что мобилизация «25-летней молодежи, женщин и полуслепых инвалидов» приведет к противоположным последствиям.

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