Вывоз медоборудования и аккумуляторов из России запретили еще на два года

Правительство России еще на два года продлило экспортные ограничения на медицинское, технологическое оборудование, ядерные реакторы, некоторые летательные аппараты, другие виды техники и оборудования. В кабмине уточнили, что такой шаг защитит внутренний рынок страны.

Временное ограничение не коснется членов Евразийского экономического союза, сообщает «360» со ссылкой на правительство РФ.

Таким образом, до 2025 года запрещен вывоз сельхозтехники, медицинского и технологического оборудования, турбин, электрической аппаратуры, ядерных реакторов, волоконно-оптических кабелей, аккумуляторов, радиолокационных приборов и станков для обработки металла.

Запрет не коснулся холодильного оборудования, насосов, некоторых категорий судов и медизделий, которые привезли в Россию на государственную регистрацию.

Ранее Россия ввела временный запрет до 31 мая 2024 года на экспорт твердой пшеницы с целью поддержки ситуации с ценами на продукты из этого сырья. Исключения будут сделаны для поставок зерна в рамках оказания гуманитарной помощи и в рамках международных соглашений на вывоз зерна в Абхазию и Южную Осетию.