Россия ввела запрет на экспорт твердой пшеницы

Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года.

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Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ. Ограничения будут действовать до 31 мая 2024 года, говорится в сообщении.

«Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке», - подчеркивается в сообщении пресс-службы кабмина.

Исключения будут сделаны для поставок зерна в рамках оказания гуманитарной помощи и в рамках международных межправсоглашений, на вывоз зерна в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве запасов. Страны-участницы ЕАЭС смогут получить пшеницу при наличии разрешения Минсельхоза и в пределах установленных квот.