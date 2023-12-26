Охота на вертолеты: как ЗРК «Тор» и «Игла» прикрывают небо в ДНР

Гроза беспилотников под рев мощного двигателя в 800 лошадиных сил выходит на охоту, разрезает броней почерневшее море подсолнухов. Зенитный ракетный комплекс «Тор» на боевом дежурстве.

Небо чистое, никаких летательных объектов нет. Возможно, это связано с погодой. Пасмурно. Никто не рискует запускать беспилотники.

Туман с дождем, конечно, не повод сворачивать воздушный дозор. Зенитчики группировки войск «Восток» непрерывно сканируют небо. Они надежно прикрывают наших военных и мирное население от коварных ударов ВСУ здесь, на Южно-Донецком направлении.

«За последний месяц сбили как минимум десять БПЛА. И вчера сбили две управляемые авиационные бомбы, которые, предположительно, летели в сторону города Мариуполь», - рассказывает начальник расчета ЗРК «Тор» с позывным «Одиннадцатый».

На видео - тот самый момент отражения авиаудара ВСУ. Расчет действует молниеносно, на опыте. «Тор» захватил и ведет обе бомбы.

Каждую цель «Тор» знает «в лицо». Система радиолокационного распознавания «свой - чужой» автоматически вычисляет и захватывает воздушные объекты в радиусе 30 километров.

«Летают постоянно, по одному, два, но они есть. Наша задача их выследить и своевременно уничтожить, пока они не передали координаты на командный пункт противника», - говорит командир зенитно-ракетной батареи «Тор» с позывным «Мэверик».

Этому расчету переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» доверяют самые ответственные участки там, где в небе пытаются хозяйничать вражеские дроны. Но если они уж и встретились с «Иглой», то в последний раз.

Секунды на принятие решения - и «ручной» комплекс ПВО уже готов к бою. Он эффективен против любой низколетящей воздушной цели.

«В основном охота идет на вертолеты, на армейскую авиацию», - рассказывает командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Небо».

Постоянные уколы «Иглы» или сокрушительные удары «Тора» противник переносит очень болезненно. Поэтому сам ведет непрерывную охоту за мобильными расчетами наших зенитчиков. Но они, несмотря на все риски, остаются в постоянной боевой готовности.