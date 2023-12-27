Врач Скорпилева назвала Таджикистан и Казахстан «поставщиками» кори в Россию

Наибольшее количество зарегистрированных в России случаев распространения кори в последние годы были завезены из Таджикистана и Казахстана. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

«У нас Казахстан, Таджикистан. Действительно завоз был оттуда последние несколько раз. Потом у нас в свое время был завоз из Испании, поскольку туда, видимо, африканские мигранты привезли. Я не знаю, что по стране, но в Санкт-Петербурге - это все завозные случаи были», - сказала она.

По ее словам, достаточно большой процент случаев завоза вируса кори с дальнейшим распространением приходится и на южные регионы России.

«Это Дагестан и Чеченская Республика. Но, видимо, туда привозят опять же мигранты из Турции. У них же достаточно большие перемещения людей. И они к нам завозят это потом. Потом их дети поступают у нас в медицинские центры, которые обслуживают всю Россию», - уточнила эксперт.

Она также указала на проблемы, связанные с людьми, которые отказываются вакцинироваться, и частые случаи переселения граждан из других стран.

«Действительно в последние годы волна антипрививочников, плюс очень большие миграции населения привели к завозу и вспышкам кори. В 90-е годы и начале 2000-х - не только у нас, но и во всем мире - то ли обострение, то ли еще что-то, то ли это поколение такое было, мы не знаем. Но вот у 30-летних отсутствие антител идет к вирусу кори. Даже тех, кто вакцинирован. А вспышки кори, конечно, не очень приятные. Но привитые все равно болеют в более легкой форме», - отметила собеседница телеканала.

Иммунолог напомнила, что инфекция может привести к летальному исходу. Чем больше будет заболеваемость, тем больше будет летальность - это чисто математический расчет, подчеркнула Скорпилева.

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мир вокруг России «горит корью». По ее словам, в стране зарегистрировано 123 случая завоза вируса с последующим распространением, они были завезены из 16 разных стран.