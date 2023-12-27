Попова заявила, что мир вокруг России «горит корью»

Мир вокруг России «горит корью», те вирусы кори, которые зарегистрированы на территории России, были завезены из 16 разных стран. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

«Случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», - сказала она в эфире «России 24».

При этом глава ведомства отметила, что российские специалисты сумели не допустить распространения инфекции, подчеркнув, что ситуация в стране остается под контролем - корью заболевают только граждане, которые не сделали прививку.

В ходе «Итогов года» президент РФ Владимир Путин заявил, что вспышка кори в стране вызвана притоком мигрантов из государств с низким уровнем иммунизации, а также приездом граждан с Украины, где по-прежнему иммунизация сохраняется на низких значениях. Кроме того, российский лидер указал на то, что традиционно раз в четыре года во всем мире наблюдается всплеск кори, и Россия не стала исключением.