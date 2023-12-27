Куренков поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Глава МЧС России Александр Куренков поздравил сотрудников ведомства с Днем спасателя Российской Федерации, отметив, что сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 300 тысяч человек личного состава МЧС.

«В этом году ряды ведомства пополнили четыре новые подразделения - в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Наши бойцы помогают восстанавливать инфраструктуру и разминируют территории. Их служба сопряжена с особым риском - они работают под обстрелами», - отметил Куренков.

Он добавил, что сотрудники ведомства ежегодно спасают жизни более 200 тысяч человек. Благодаря совместным усилиям и оперативности в России на четверть снизилось количество людей, который пострадали в чрезвычайных ситуациях.

Отдельно глава МЧС поздравил ветеранов, поблагодарив их за бесценный опыт для последователей. Он также отметил мужество и преданность героев-спасателей, которые служат на благо страны.

С поздравлениями в адрес спасателей выступил президент России Владимир Путин, который отметил подлинный героизм и личное мужество, присущие служащим ведомства. Президент также выразил необходимость к совершенствованию работы ведомства в новых субъектах России и развитию системы гражданской обороны.