Путин объяснил всплеск кори притоком мигрантов и людей, приехавших с Украины

Президент заверил, что необходимые меры по решению этой проблемы уже обсуждены и будут приняты в ближайшее время.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Вспышка кори в России связана с притоком мигрантов из стран с низким уровнем иммунизации, в том числе с приездом граждан с Украины, где также иммунизация сохраняется на низких значениях, прокомментировал ситуацию президент России Владимир Путин.

«К сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, и с Украины, потому что с Украины у нас тоже миллионы людей переехали, но на Украине иммунизация находится на очень низком уровне», - сказал президент.

Он добавил, что в стране наблюдался «технический сбой» с созданием вакцин, поскольку в основе сырья для вакцин лежит яйцо.

Президент также указал на то, что традиционно раз в четыре года во всем мире наблюдается всплеск кори, и Россия не стала исключением.

В настоящее время в некоторых регионах России отмечен дефицит вакцин против кори и коклюша. Одной из причин также называют большое спрос на подобную медицинскую услугу. Уточняется, что за 2023 год выявили свыше 8 000 случае кори, что почти в 300 раз больше, чем в прошлом году.