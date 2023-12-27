Снижение поддержки киевского режима со стороны стран Запада и пессимистичный настрой украинцев дает президенту России Владимиру Путину повод для радости. Об этом пишет газета Australian Financial Review.

В материале австралийского издания говорится, что и украинские чиновники, и простые граждане все больше испытывают отчаяние. Контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов, а чувство деморализации негативно сказывается на единстве союзников и авторитете Владимира Зеленского. Украинцы осознают, что он «едва ли способен дать им надежду на мир».

Автор статьи отметил, что «самым приятным для Путина и самым разочаровывающим для Зеленского» являются очевидные признаки усталости коллективного Запада, подчеркнув, что без финансов и оружия, которые Соединенные Штаты и Европа в настоящее время не способны предоставить, Украине не стоит рассчитывать на успех.



В публикации также приводятся результаты опроса Киевского международного института социологии, согласно которому популярность Зеленского упала с 84% до 62%. При этом его «простодушному военачальнику» Валерию Залужному доверяют 88% украинцев, которые призывают к скорейшему окончанию боевых действий.

Журналисты издания констатировали, что для Украины «настали мрачные времена». Страна оказалась в ситуации, когда она ближе «не к победе, а в лучшем случае к замороженному конфликту, который истощает экономику и изматывает общество», причем в это время Запад все больше смотрит в другую сторону.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что РФ одержит победу в украинском конфликте в том случае, если ЕС не мобилизует все свои силы на поддержку Киева. При этом он отметил, что Россия - это «великая держава».