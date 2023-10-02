Мошенники списали у москвички более 2,6 млн рублей с помощью одного сообщения

Женщина была убеждена, что, открыв СМС, она обновит настройки SIM-карты.

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В Москве женщина лишилась более двух с половиной миллионов рублей из-за одного СМС-сообщения. Об этом сообщили в столичной прокуратуре, передает «360».

Как уточняется, 47-летняя жительница города по совету мошенников, которые представились службой технической поддержки, открыла файл, которые ей пришел в сообщении.

Женщина была убеждена, что таким образом она обновит настройки SIM-карты, хотя на самом деле, пока вредоносный файл был открыт на ее телефоне, преступники орудовали в ее телефоне с помощью удаленного доступа.

«Злоумышленники сообщили, что для успешного обновления необходимо положить телефон экраном вниз и не трогать его до конца обновления», - говорится в сообщении.

Через два часа москвичка поняла, что на экране смартфона больше нет приложений банков. Ей заявили, что нужно просто перезагрузить телефон, а затем злоумышленники заблокировали жертву и больше ей не отвечали.

После разговора с лжеменеджерами жительница столицы обнаружила, что доступ к мобильному банку заблокирован, а с ее счетов в нескольких банках списали в общей сложности более 2,6 млн рублей.

Ранее появились данные, что примерно 91% российских граждан сталкивались с мошенничеством в текущем году.