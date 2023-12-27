Расчет «Акации» смешал с землей укрепления врага на Краснолиманском направлении

Расчет 152-миллиметровой САУ «Акация» группировки войск «Центр» смешал с землей украинский опорный пункт вместе с занимавшим его личным составом. Об этом сообщает Минобороны России.

Артиллерийский удар был нанесен на Краснолиманском направлении.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что расчеты находятся на боевом дежурстве в режиме повышенной готовности. Получая координаты от разведчиков, артиллеристы бьют по указанным целям с закрытых огневых позиций.

«Думаем, как лучше поставить машину, куда точку наводки, как лучше сориентировать орудие. Постоянно учимся и стремимся к совершенству», - рассказал наводчик САУ с позывным Байгаз.

Корректируют стрельбу при помощи беспилотников - поправки тут же передаются на командный пункт батареи.

Боевая работа артиллеристов препятствует переброске вражеских резервов и поддерживает наступательные действия российских штурмовых групп.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.