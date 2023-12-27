Пленный рассказал, как украинцы стреляли в офицеров ВСУ, чтобы не идти воевать

Взятый в плен украинец Виталий Спасский рассказал представителям Минобороны России, что его соотечественники стреляли в офицеров, чтобы не воевать.

«Некоторые не выдерживали и убегали, а некоторые стреляли в офицеров, терять не чего. Я много о таком слышал. Многие люди воевать не хотят, так как Россия нам ничего плохого не сделала. Пусть Запад сам разбирается», - сказал он.

Спасский напомнил, что украинцы и русские сидели в одних окопах и вместе воевали против фашистов в годы Великой Отечественной войны.

«Наши деды немцев отбили, в одних окопах сидели. Зачем воевать против своих», - напомнил он.

Пленный призвал мобилизованных украинцев не идти в зону боевых действий и возвращаться домой, а если заставляют воевать - стрелять по командирам.

«Но даже если какая-нибудь бригада их будут заставлять, то если возможно лучше сдать оружия и по ним же и стрелять. Если надо, то и на президента идти», - призвал он.

Мужчина поблагодарил российских военных медиков, которые оказали ему квалифицированную помощь после ранения и признался, что в России гораздо больше заботятся о людях, чем на Украине.

Накануне другой пленный украинец рассказал представителям Минобороны России, что негативно относится к боевым действиям, а политику государства назвал утилизацией украинского народа. По словам мужчины, все, кого он знает, хотят вернуться домой и не желают воевать. Многие отдают от 6 000 долларов за справку, чтобы избежать мобилизации и скрыться за границей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.