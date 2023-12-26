Пленный Ляшенко назвал утилизацией украинского народа политику Киева

Пленный украинец по фамилии Ляшенко рассказал представителям Минобороны России, что негативно относится к боевым действиям, а политику государства назвал утилизацией украинского народа. По словам мужчины, все, кого он знает, хотят вернуться домой и не желают воевать.

«Это утилизация украинского народа, еще чуть-чуть времени пройдет - не останется украинцев», - признался он.

Ляшенко предполагает, что если бы боевые действия закончились прямо сейчас, то страна пришла бы к очередному «Майдану», потому что народ недоволен действующей властью. Люди не понимают, ради чего их отправляют на передовую.

Мужчина рассказал, как был мобилизован. Для работы необходимо было получить военный билет, но в военкомате тут же выписали повестку и отправили на медкомиссию. Медкомиссию провели формально, его признали годным. В ходе обучения Ляшенко готовили как пехотинца. На полигоне обучали стрельбе, бросали муляжи гранат и один раз дали кинуть боевую. Подготовку пленный назвал «никакой».

Как утверждает Ляшенко, чтобы избежать мобилизации, на Украине вынуждены прибегать к незаконным методам. При военкоматах делают справки, по которым можно уклониться от призыва или выехать за границу. Стоимость подобного документа составляет от 6 000 долларов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.