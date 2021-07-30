Российские шпажисты завоевали серебро ОИ в командных соревнованиях

Российские шпажисты проиграли в финале командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсмены Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов уступили хозяевам Олимпиады - команде из Японии - со счетом 36:45 и стали серебряными призерами.

Бронзу турнира выиграла сборная Республики Корея, которая одолела команду из Китая.

Серебро шпажистов принесло ОКР 34-ю медаль на Играх в Токио: в копилке команды 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Олимпиада-2020 завершится 8 августа.