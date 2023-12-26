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В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

В столичном регионе ожидаются гололедица и порывы ветра до 15 метров в секунду.
Сергей Лебедев 2023-12-26 09:48:01
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Во вторник в Москве и Московской области из-за ветра и гололедицы объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, сегодня в столичном регионе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. При этом гололедица может сохраниться до 28 декабря.

Напомним, вчера научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей в Новый год ждет мягкая и аномально теплая погода.

По его словам, температура воздуха будет выше нормы примерно на 4 градуса.

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