В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Во вторник в Москве и Московской области из-за ветра и гололедицы объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, сегодня в столичном регионе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. При этом гололедица может сохраниться до 28 декабря.

Напомним, вчера научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей в Новый год ждет мягкая и аномально теплая погода.

По его словам, температура воздуха будет выше нормы примерно на 4 градуса.