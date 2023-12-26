Правительство РФ продлило запрет на вывоз патронов и гильз

Правительство Российской Федерации подписало постановление о продлении запрета на вывоз из страны патронов и гильз. Соответствующая мера будет действовать до 31 декабря 2025 года.

«В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

Отмечается, что решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.

В правительстве напомнили, что ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае этого года в соответствии с указом президента РФ «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

Накануне кабмин продлил запрет на въезд грузовиков на территорию России из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Уточняется, что ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, которые послужили основанием для его введения, отметили в правительстве РФ.