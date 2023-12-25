Кабмин продлил запрет на въезд грузовиков из ЕС, Британии, Норвегии и Украины

Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения, отметили в правительстве РФ.

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Правительство Российской Федерации продлило запрет на въезд грузовиков на территорию РФ из Европейского союза, Великобритании, Норвегии и Украины.

«Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

Отмечается, что ограничение по-прежнему не будет распространяться на перевозки почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Также запрет не будет действовать на проезд грузовиков технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований.

В правительстве напомнили, что ограничительные меры были введены в прошлом году в качестве ответа на решение Евросоюза не пропускать фуры с российскими и белорусскими номерами.