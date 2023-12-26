Военные хирурги показали уникальную операцию на шее раненого бойца

Военные хирурги группировки войск «Запад» провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего, который получил ранение во время выполнения боевых задач на Купянском направлении.

По этапу эвакуации пациент поступил к хирургам узлового госпиталя с осколочными ранениями и травмами, его жизни грозила смертельная опасность. Врачи провели сложнейшую микрохирургическую операцию на шее.

Операция прошла успешно. Благодаря профессионализму медиков жизни пациента теперь ничего не угрожает - осколок извлекли, кровотечение остановили. Состояние пациента не вызывает опасений. После выздоровления военнослужащий пройдет курс реабилитации.

«Как говорят наши профессора, шея является минным полем, там большое количество нервов, и эта операция - микрохирургическая. Там важно не повредить эти нервы, они тоненькие, поэтому работаем в оптике. В настоящий момент жизни его ничего не угрожает, все было выполнено качественно», - поделился кардиохирург Ислам Раджабов.

Ранее врачи 1-й гвардейской танковой армии «Западной» группировки войск провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ), который застрял в мягких тканях спины в сантиметрах от позвоночника военнослужащего. В любой момент снаряд мог детонировать, поэтому медики проводили операцию в бронежилетах.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.