Хирурги провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от ВОГ из спины бойца

Врачи проводили операцию в бронежилетах, поскольку снаряд мог в любой момент сдетонировать.

© Фото: Минобороны России

Врачи 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от ВОГ из мягких тканей спины бойца, который получил ранение во время выполнения боевых задач на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боец получил множественные осколочные ранения, а взрыватель от выстрела осколочного гранатометного и вовсе застрял в мягких тканях спины в сантиметрах от позвоночника. В любой момент снаряд мог сдетонировать.

Врачи проводили операцию в бронежилетах, других пациентов эвакуировали в безопасное место. Извлеченный боеприпас поместили в бронированный контейнер и отдали военным инженерам для утилизации.

«Работали так, как и должны были работать. Просто выполняли свою работу. Бояться тут ничего не нужно. Для нас, первым делом, важно спасти жизнь пациентам. Когда мы нашли этот предмет, страха не было, была обычная работа», - рассказал хирург Расул.

Врачи заверили, что состояние пациента больше не вызывает опасений, оно стабильное. После выздоровления бойца ждет курс реабилитации.

Ранее врачи извлекли из ноги бойца неразорвавшийся боеприпас от гранатомета РПГ-26. Снаряд чудом не разорвался. Медики отметили правильность действий товарищей, которые наложили жгут и мобилизовали конечность, примотав к ней кусок дерева.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.