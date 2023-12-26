Соединенные Штаты намерены осуществить план по «краже» зарубежных активов России, организовав для этого «преступную банду», говорится в материале китайского портала Sohu.

«США позарились на российские 300 миллиардов зарубежных активов и в самом деле решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть их. Подобный способ добычи денег, можно сказать, практически самый дорогостоящий и провальный», - цитируют РИА Новости слова автора публикации.

По данным портала, в условиях сокращения объемов финансовой помощи Украине со стороны западных партнеров Соединенные Штаты намерены получить дополнительные средства «нечестным путем». При этом в Европе выразили мнение, что присвоение российских активов приведет к разрушению глобальной финансовой системы.

В публикации отмечается, что президент США Джо Байден опирался на европейский капитал и промышленность, а также конфликт на Украине, чтобы оживить американскую экономику. Однако остаются опасения, что эти средства вскоре покинут США.

В особенности подобная мера в отношении активов станет «роковым стратегическим промахом» Вашингтона, поскольку в таком случае в будущем немногие страны осмелятся инвестировать в США, что «определенно разрушит» американскую финансовую систему.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил убежденность в том, что Запад будут ждать последствия за использование российских активов для помощи киевскому режиму, так как Москва сразу же примет ответные меры. Он подчеркнул, что этот шаг будет означать риски для мировой финансовой системы.