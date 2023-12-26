Разведчики группировки войск «Восток» получили новую партию FPV-дронов

Военнослужащим разведывательных подразделений группировки войск «Восток» передали очередную партию специального оборудования. На этот раз это современные модификации FPV-дронов.

На линию боевого соприкосновения их доставили представители общественной ветеранской организации города Новочеркасска Ростовской области.

«Вся страна вместе с вами помогает бороться с врагом. Народ и армия едины. Сегодня мы передали специальные дроны, чтобы вы и дальше эффективно били врага и самое главное, сохранили свои жизни. Ждем от вас новых побед», - сказал обращаясь к военнослужащим председатель Новочеркасской городской общественной организации ветеранов, полковник запаса Виктор Буров.

Дроны-камикадзе оснастят боеприпасами и передадут непосредственно на линию боевого соприкосновения. Такие беспилотники способны поражать живую силу, огневые средства, бронированную и легкую технику противника на расстоянии или проводить дистанционное минирование.

«Сегодня нам передали FPV-дроны. Это одно из основных средств поражения противника на данный момент времени. Крайне эффективное оборудование. Есть специалисты, которые с ним работают и успешно поражают цели. Ощущается поддержка нашей страны. Мы очень благодарны и будем громить врага дальше. Победа будет за нами», - пообещал военнослужащий группировки «Восток» с позывным «Студент».

Эффективность ударных FPV-дронов недавно доказали десантники из состава группировки войск «Днепр», которые уничтожили с их помощью три быстроходных катера ВСУ. Противник пытался высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области. В результате, все лодки с находившимися в них боевиками пошли ко дну.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.