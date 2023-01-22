В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В «Росэнергоатоме» заявили о важности максимального сохранения коллектива ЗАЭС

Елизавета Потейчук
06:50 22.01.2023
Россия обладает кадровым резервом, который позволит восполнить вакантные места, сказал Ренат Карчаа.
В «Росэнергоатоме» заявили о важности максимального сохранения коллектива ЗАЭС
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что срок подписания контрактов работников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с эксплуатирующей компанией был продлен. По его словам, решение было принято во избежание излишнего давления на людей.

«Боятся люди, но идет все равно процесс подписания контрактов, он просто медленнее гораздо стал, мы не блефуем. Мы все время говорили, что мы ориентированы на максимальное сохранение коллектива ЗАЭС», - сказал Карчаа в беседе с ТАСС.

Кроме того, советник гендиректора концерна подчеркнул, что Россия обладает кадровым резервом, который позволит восполнить вакантные места. Он добавил, что однажды наступит момент, когда ожидание может стоить ядерной безопасности.

Также Ренат Карчаа рассказал, что Украина пытается завербовать сотрудников ЗАЭС по телефону. Сотрудникам и их семьям продолжают поступать угрозы от украинской стороны.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:10 В стране и мире
Видео
Кладбище в Запорожье подверглось атаке со стороны украинских боевиков
02:04 В стране и мире
Украинские националисты 26 раз обстреляли ДНР за минувшие сутки
23:49 В стране и мире
Во Франции прошел митинг в поддержку жителей Донбасса
20:16 В стране и мире
Экс-советник главы офиса президента Украины Арестович заговорил о поражении Киева
18:58 В стране и мире
Видео
МЧС РФ показало кадры спасения застрявших на воздушном шаре в Сочи
Популярное
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.