Артиллерия работает круглосуточно - без ее участия немыслим современный вооруженный конфликт.

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Российская самоходная артиллерия смешала с землей украинские укрепления. Результатом боевой работы расчетов САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» стало уничтожение вражеских опорных пунктов и минометных расчетов на Купянском направлении. Об этом сообщает МО РФ.

Артиллеристы бьют по неприятелю круглосуточно - точные удары приходятся на позиции, фортификационные сооружения, бронетехнику и живую силу противника.

«Тяжелая физическая работа. Мы садимся в машину и кидаем вот эти снаряды - они по 47 килограмм, наводимся и отрабатываем», - рассказал командир орудия с позывным Третий.

Он добавил, что артиллерия может успешно работать практически по любой цели - от бронетехники или укрытий до пехоты на открытом пространстве.

Также Третий подчеркнул, что современные боевые действия невозможны без использования артиллерии, вспомнив старую поговорку, в которой она является богом войны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.