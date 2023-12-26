Расчет «Бук-МЗ» встретил профессиональный праздник уничтожением воздушной цели

Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа встречают свой профессиональный праздник, находясь на боевом дежурстве на Запорожском направлении специальной военной операции.

В ходе боевого дежурства зенитчики ЮВО обнаружили и захватили воздушную аэродинамическую цель, совершавшую подлет к охраняемым объектам. После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчет «Бук-М3» выполнил пуск зенитной управляемой ракеты и поразил средство воздушного нападения противника на значительном удалении.

Ежедневно расчеты зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» обнаруживают, сопровождают и уничтожают воздушные цели противника, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха позиций российских войск, а также важнейших административных и промышленных объектов гражданской инфраструктуры Запорожской области.

«Машина разворачивается в кратчайшие сроки. Данный комплекс способен обнаружить воздушную цель противника на дальности до 200 километров, способны сопровождать до 12-ти целей и обстрелять до шести воздушных целей», - рассказал заместитель командира зенитно-ракетной батареи с позывным «Локомотив».

Комплекс «Бук-М3» обладает высокой мобильностью и проходимостью. Расчеты регулярно меняют свои позиции для недопущения обнаружения установок разведкой ВСУ.

«"Бук-М3" постоянно развивается, не стоим на месте. Мы подстраиваемся под различные цели противника, которые ему поставляет Запад. С легкостью определяем и изучаем характеристики воздушных целей, принимаем тактическое решение на их уничтожение», - рассказал командир зенитно-ракетного подразделения Алексей.

Расчетами ЗРК «Бук-М3» под командованием Алексея с начала СВО были уничтожены три самолета, три вертолета ВСУ, оперативно-тактическая ракета «Точка-У», ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар», множество ракет реактивной системы залпового огня «Хаймарс» и иные воздушные цели противника.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.