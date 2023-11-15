В стране и мире наш эксклюзив Старший оператор «Бука» рассказал, как опознать летящий снаряд HIMARS на радаре Владислав Кустов Также военнослужащий с позывным Якут имеет опыт уничтожения противорадиолокационных ракет из США и Британии - HARM и ALARM. © Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Реактивные снаряды HIMARS можно опознать на радаре. Об этом «Звезде» рассказал старший оператор ЗРК «Бук». «У него прыгает высота. Насмотрелись на него. Понимаем, что к тебе летит», - заявил военнослужащий с позывным Якут. На счету этих зенитчиков группировки «Восток» и другие сбитые средства поражения - например, американские противорадиолокационные ракеты HARM и британские ALARM. Только за последние пару месяцев расчет перехватил около 70 целей. Ранее сообщалось, что расчет ЗРК «Тор» сбил вражеский беспилотник при попытке атаки населенного пункта. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика