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Старший оператор «Бука» рассказал, как опознать летящий снаряд HIMARS на радаре

Владислав Кустов
11:56 15.11.2023
Также военнослужащий с позывным Якут имеет опыт уничтожения противорадиолокационных ракет из США и Британии - HARM и ALARM.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда»
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Реактивные снаряды HIMARS можно опознать на радаре. Об этом «Звезде» рассказал старший оператор ЗРК «Бук».

«У него прыгает высота. Насмотрелись на него. Понимаем, что к тебе летит», - заявил военнослужащий с позывным Якут. 

На счету этих зенитчиков группировки «Восток» и другие сбитые средства поражения - например, американские противорадиолокационные ракеты HARM и британские ALARM. Только за последние пару месяцев расчет перехватил около 70 целей.

Ранее сообщалось, что расчет ЗРК «Тор» сбил вражеский беспилотник при попытке атаки населенного пункта.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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