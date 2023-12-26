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Расчеты FPV-дронов «выкурили» боевиков из укрытий под Артемовском

Операторы FPV-дронов уничтожили блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артемовска у дороги на Часов Яр.
2023-12-26 07:19:01

Украинские боевики и бронетехника ВСУ уничтожены расчетами ударных беспилотников Южной группировки войск на Артемовском направлении. Видео боевого применения FPV-дронов публикует Минобороны России.

Осуществив запуск такого беспилотника, оператор выводит его на цель. В данном случае, это был блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артемовска у дороги на Часов Яр. Определив цель, оператор профессионально заводит на нее беспилотник, его помощник в это время корректирует полет.

После удара по укрытию боевиков, многие из них попытались сбежать, скрывшись за уничтоженной бронетехникой. Однако, бежать от FPV-дронов бесполезно. Быстрые и точные они легко настигают даже быстроходные автомобили.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Артемовск #СВО #FPV-дрон
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