Расчеты FPV-дронов «выкурили» боевиков из укрытий под Артемовском

Украинские боевики и бронетехника ВСУ уничтожены расчетами ударных беспилотников Южной группировки войск на Артемовском направлении. Видео боевого применения FPV-дронов публикует Минобороны России.

Осуществив запуск такого беспилотника, оператор выводит его на цель. В данном случае, это был блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артемовска у дороги на Часов Яр. Определив цель, оператор профессионально заводит на нее беспилотник, его помощник в это время корректирует полет.

После удара по укрытию боевиков, многие из них попытались сбежать, скрывшись за уничтоженной бронетехникой. Однако, бежать от FPV-дронов бесполезно. Быстрые и точные они легко настигают даже быстроходные автомобили.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.