Армия Операторы FPV-дронов уничтожили трех боевиков на Южно-Донецком направлении Расчеты ударных беспилотников поразили блиндаж и живую силу противника в одном из опорных пунктов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие Южного военного округа активно используют преимущества FPV-дронов в противостоянии с украинскими боевиками на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации. Видео боевого применения дронов публикует Минобороны РФ. Ежедневно операторы беспилотников уничтожают бронетехнику и личный состав врага на открытой местности и в укрытиях. «Если мы уберем снайпера, то он один за десять или даже за сотню считается. Пулеметчик, который встал на высоте и не дает пройти - тоже приоритетная цель для нас. Бронетехника, танки - очень разнятся цели. На нашем участке определенно на нашей стороне перевес. Они посылку - две нам отправят, а мы сразу кидаем им штук десять. Мы не отмалчиваемся», - рассказал командир расчета БПЛА в позывным «Вавилон». Действия расчета отточены до мелочей. Бойцы скрытно выдвигаются в заданный район, откуда производят запуск FPV-дрона. Оператор, управляющий летательным аппаратом при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора готовит емкости с тротилом и поражающими элементами, крепит их к беспилотнику, а также отслеживает направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика