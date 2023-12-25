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Операторы FPV-дронов уничтожили трех боевиков на Южно-Донецком направлении

07:14 25.12.2023
Расчеты ударных беспилотников поразили блиндаж и живую силу противника в одном из опорных пунктов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Южного военного округа активно используют преимущества FPV-дронов в противостоянии с украинскими боевиками на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации. Видео боевого применения дронов публикует Минобороны РФ.

Ежедневно операторы беспилотников уничтожают бронетехнику и личный состав врага на открытой местности и в укрытиях.

«Если мы уберем снайпера, то он один за десять или даже за сотню считается. Пулеметчик, который встал на высоте и не дает пройти - тоже приоритетная цель для нас. Бронетехника, танки - очень разнятся цели. На нашем участке определенно на нашей стороне перевес. Они посылку - две нам отправят, а мы сразу кидаем им штук десять. Мы не отмалчиваемся», - рассказал командир расчета БПЛА в позывным «Вавилон».

Действия расчета отточены до мелочей. Бойцы скрытно выдвигаются в заданный район, откуда производят запуск FPV-дрона. Оператор, управляющий летательным аппаратом при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить. Помощник оператора готовит емкости с тротилом и поражающими элементами, крепит их к беспилотнику, а также отслеживает направление его полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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