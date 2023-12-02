В Палестине опровергли слухи о закрытии КПП «Рафах»
Представители палестинских властей опровергли слухи о закрытии КПП «Рафах» в субботу 2 декабря.
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Контрольно-пропускной пункт «Рафах», находящийся на границе Египта и сектора Газа, будет открыт 2 декабря. Слухи о его закрытии опровергли представители властей Палестины, сообщает телеканал Al Jazeera.
«Представительство правительственных СМИ в секторе Газа сообщило, что пограничный переход "Рафах" сегодня, в субботу, работал "нормально", опровергая "слухи" о закрытии перехода», - говорится в сообщении катарского телеканала.
Напомним, что ранее появилась информация о блокировке Израилем въезда грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП «Рафах». В Обществе Красного Полумесяца эту меру назвали «усугубляющей страдания граждан».