Власти Запорожья: ВСУ испытывают дефицит снарядов, техники и кадров

Силы ВСУ на Запорожском направлении иссякают, зима для них будет критической. В этом уверен губернатор региона Евгений Балицкий. В эфире программы Натальи Метлиной «Между тем» он оценил потенциал противника.

«Потенциал противника иссякает, в первую очередь человеческий. Это не скрыть. Мы понимаем, что там осталось порядка 17 миллионов населения. 62% это женщины, мужики убежали. Это значит, грубо 8 миллионов мужчин. Из них по 30% пожилых и детей. Остается 3 миллиона. Это те, кто может строить укрепления и воевать. Из них миллион Украина уже потеряла, остается 2 миллиона. Это и те, кто уже в СБУ в погранслужбе, плюс те, у кого бронь. Остается миллион, который Киев за ноздри пытается вытащить», - рассказал Балицкий.

Враг еще не сломлен, но в бой уже не рвется. На большинстве участков линии боевого соприкосновения ВСУ перешли в глухую оборону. К весне Киев рассчитывает возвести три защитных линии. Сегодня боевики столкнулись с тотальным дефицитом всего: от снарядов и БПЛА до подготовленных кадров. Принудительная мобилизация не помогает, заверил Балицкий. Поэтому политик уверен, что зима будет для Украины тяжелой, а весна станет победной для России.