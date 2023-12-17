В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Буданов признал неэффективными украинских мобилизованных

Ян Брацкий
20:25 17.12.2023
Принудительная мобилизация на Украине продолжится, пообещал глава ГУР Кирилл Буданов.
Буданов признал неэффективными украинских мобилизованных
© Фото: Presidential Office of Ukraine, The Presidential Office Ukraine, Global Look Press
Читайте нас на:

Эффективность насильно мобилизованных украинцев на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации практически нулевая. Это признал руководитель Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время», - признал Буданов в интервью порталу Страна.ua.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать территорию страны запрещено. Уклонистам грозит пять лет тюрьмы.

Сотрудники военкоматов патрулируют улицы, заходят в кафе и фитнес-центры. Сегодня на Украине можно получить повестку из рук непосредственного руководителя, сотрудника ЖЭКа, представителя домового комитета.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.