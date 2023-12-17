Буданов признал неэффективными украинских мобилизованных

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Эффективность насильно мобилизованных украинцев на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации практически нулевая. Это признал руководитель Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время», - признал Буданов в интервью порталу Страна.ua.

С февраля 2022 года на Украине действует военное положение, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать территорию страны запрещено. Уклонистам грозит пять лет тюрьмы.

Сотрудники военкоматов патрулируют улицы, заходят в кафе и фитнес-центры. Сегодня на Украине можно получить повестку из рук непосредственного руководителя, сотрудника ЖЭКа, представителя домового комитета.