ВСУ повредили в Горловке детсад, колледж и частные строения

По предварительным данным, противник вел обстрелы из РСЗО.

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Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Ущерб причинен местному колледжу и детскому саду, а также частному дому и хозяйственной постройке. Об обстреле сообщил корреспондент РИА Новости.

По предварительной информации, ВСУ обстреливали город из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Уточняется, что артиллерийский снаряд националистов снес часть крыши «Горловского колледжа технологий и сервиса».

Другой выпущенный боеприпас повредил фасад детского сада №134 в Горловке. В здании были выбиты двери и окна.

Вместе с тем, под удар националистов попал частный жилой дом на улице Фрунзе, повреждения получила хозяйственная постройка.

В представительстве ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) заявляли, что боевики ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки.

При обстрелах они использовали кассетные снаряды калибра 155 миллиметров. За 45 минут боевики нанесли удары еще пятью снарядами калибра 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка и Горловке.