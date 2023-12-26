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Путин встретился с главами Узбекистана и Казахстана на полях саммита СНГ

Главы государств обсудили, в частности, сотрудничество в газовой сфере.
Владимир Рубанов 2023-12-26 22:29:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Она прошла в Санкт-Петербурге, где 26 декабря состоялся неформальный саммит СНГ.

Еще одну двустороннюю встречу по завершении неформального саммита лидеров государств Содружества Владимир Путин провел с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств обсудили, в частности, сотрудничество в газовой сфере, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Санкт-Петербург приехали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе встречи в Константиновском дворце Владимир Путин сказал, что Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году планирует обратить особое внимание расширению расчетов в национальных валютах.

#Санкт-Петербург #Саммит #СНГ #Владимир Путин #Узбекистан #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #Шавкат Мирзиеев
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