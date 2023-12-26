Путин встретился с главами Узбекистана и Казахстана на полях саммита СНГ

Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Она прошла в Санкт-Петербурге, где 26 декабря состоялся неформальный саммит СНГ.

Еще одну двустороннюю встречу по завершении неформального саммита лидеров государств Содружества Владимир Путин провел с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Главы государств обсудили, в частности, сотрудничество в газовой сфере, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Санкт-Петербург приехали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе встречи в Константиновском дворце Владимир Путин сказал, что Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году планирует обратить особое внимание расширению расчетов в национальных валютах.