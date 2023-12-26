Путин: РФ планирует расширить расчеты в нацвалютах в СНГ

Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году планирует обратить особое внимание вопросу укрепления экономических связей в рамках СНГ, в частности расширению расчетов в национальных валютах. Этот шаг позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе открытия неформального саммита СНГ в Константиновском дворце.

«В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на 2% и составил $83,7 млрд», - подчеркнул российский лидер.

По словам главы государства, Россия продолжит выстраивать работу по борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией в Евразийском регионе. Также самое тесное сотрудничество участников Содружества необходимо в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма, заявил Путин. Он предложил и дальше проводить такие акции как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти».

Также в рамках традиционного неформального саммита лидеров СНГ Владимир Путин пригласил глав государств СНГ стать почетными гостями на «Играх будущего», которые пройдут в Казани в следующем году и анонсировал проведение Всемирного фестиваля молодежи. Оно запланировано на период с 1 по 7 марта 2024 года. Ожидается прибытие в Сочи представителей более чем 180 стран мира.