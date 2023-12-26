Ветераны и школьники поздравили бойцов ЦВО в зоне спецоперации с Новым годом

Военнослужащим Центрального военного округа, находящимся в зоне спецоперации, доставили письма школьников, ветеранов Великой Отечественной войны и новогодние подарки со всей страны. Для военнослужащих это стало приятным сюрпризом, так как традиционный семейный праздник им придется встречать вдали от своих близких. Многих такое внимание растрогало до слез.

«Мне 42 года, я последний раз получал подарок 30 лет назад. Это так неожиданно, у меня даже сердце замерло и слезы наворачиваются. Спасибо большое волонтерам и всем тем, кто этим занимается. Дай вам Бог здоровья и побольше такого. Это счастье», - признался военнослужащий с позывным Ножик.

Отдельное внимание ветеранам Великой Отечественной. Николай Багаев и Вера Панова написали бойцам письма с поздравлениями. В своих посланиях они поздравили военнослужащих, поделились своими воспоминаниями о войне и пожелали российским бойцам уверенности в победе.

«Сердечно желаю вам боевых побед, а вашим близким крепости духа и уверенности в том, что вы их защитите. Низкий вам поклон, что не смалодушничали и встали на защиту Отечества», - написал фронтовик Николай Багаев.

В Комитете семей воинов Отечества, сотрудники которого доставили подарки в зону СВО, рассказали о важности таких мероприятий для бойцов.

«Впереди Новый год, ну как без подарков приехать? Это такая традиция, обмениваться не только пожеланиями, но и подарками в том числе. Самое главное - путь души, который невозможно не сделать. Мы видим ребят, они должны понимать, кого защищают. Мы выполнили задачу, которую нам поставили ветераны Великой Отечественной войны, потому что у нас акция "От солдата Великой Отечественной - солдату России"», - отметила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Сегодня поддержку участникам спецоперации оказывает вся страна. На Урале, например, пенсионерки организовали свой «спицназ» - потому что спицы у них всегда наготове. Женщины вяжут теплые носки для бойцов и отправляют их в зону СВО. Собираются в Доме культуры села Патруши. Совместными усилиями пенсионерки навязали уже 2 000 пар теплых носков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.