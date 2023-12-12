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Уральские пенсионерки из «спицназа» связали бойцам СВО теплые носки

Павел Кольцов
13:58 12.12.2023
Под Екатеринбургом пенсионеры каждый день собираются, чтобы вязать шерстяные носки для наших бойцов. Кроме того, на передовую собирают теплые вещи, шьют постельное белье и готовят подарки к Новому году.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В морозный уральский день лишний раз люди стараются не выходить, сидят по домам и топят печи, но некоторые пенсионеры идут в местный Дом культуры. Это участницы поселкового «спицназа». «Спицназ» - это потому, что спицы всегда с собой. Применяются по вязальному назначению.

«Спицы несем вязать носочки для воинов», - говорит волонтер Светлана Осинцева.

Привычка к совместному рукоделию у жительниц села Патруши давно. До спицназа у них была «Петелька» - так назывался сельский кружок вязания. Теперь делают теплые носки для участников специальной военной операции.

«У меня много родственников в СВО, хорошо, если они получат подарок в виде носочков», - рассказывает волонтер Надежда Останина.

Галина Константиновна до выхода на пенсию преподавала в школе русский язык и литературу.

«Там мои ученики, я помню кто, где сидел, как отвечал, как учились они. Мы переживаем за всех детей, которым по 50 лет, 30 лет и 20 лет», - делится она.

Натренировались так, что пару шерстяных носков участница «спицназа» легко может связать за день. Совместными усилиями навязали уже две тысячи пар. Буквально с миру по нитке собирают пряжу. Своя давно закончилась, выручают односельчане. Все нитки перебирают и перематывают. Благодаря правильному хранению и советскому качеству даже спустя 40 лет пряжа, говорят, в отличном состоянии.

Рядом со «спицназом» собирают новогодние подарки, в гардеробе ДК «Елкины заботы» - так называется швейная мастерская. Теплое белье, маскировочные сети, одеяла, заказы получают практически напрямую от бойцов из зоны проведения спецоперации. Попросили например зимние маскхалаты. В мастерской подсчитали, что в зону боевых действий отправили уже порядка девяти тонн различных изделий.

Очередная посылка с теплыми носками отправится в зону СВО. В ДК складируют все, что навязали, нашили. Несколько дней назад отправляли коробки с вещами, теперь собирают новый груз.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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