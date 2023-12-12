Уральские пенсионерки из «спицназа» связали бойцам СВО теплые носки

Под Екатеринбургом пенсионеры каждый день собираются, чтобы вязать шерстяные носки для наших бойцов. Кроме того, на передовую собирают теплые вещи, шьют постельное белье и готовят подарки к Новому году.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В морозный уральский день лишний раз люди стараются не выходить, сидят по домам и топят печи, но некоторые пенсионеры идут в местный Дом культуры. Это участницы поселкового «спицназа». «Спицназ» - это потому, что спицы всегда с собой. Применяются по вязальному назначению.

«Спицы несем вязать носочки для воинов», - говорит волонтер Светлана Осинцева.

Привычка к совместному рукоделию у жительниц села Патруши давно. До спицназа у них была «Петелька» - так назывался сельский кружок вязания. Теперь делают теплые носки для участников специальной военной операции.

«У меня много родственников в СВО, хорошо, если они получат подарок в виде носочков», - рассказывает волонтер Надежда Останина.

Галина Константиновна до выхода на пенсию преподавала в школе русский язык и литературу.

«Там мои ученики, я помню кто, где сидел, как отвечал, как учились они. Мы переживаем за всех детей, которым по 50 лет, 30 лет и 20 лет», - делится она.

Натренировались так, что пару шерстяных носков участница «спицназа» легко может связать за день. Совместными усилиями навязали уже две тысячи пар. Буквально с миру по нитке собирают пряжу. Своя давно закончилась, выручают односельчане. Все нитки перебирают и перематывают. Благодаря правильному хранению и советскому качеству даже спустя 40 лет пряжа, говорят, в отличном состоянии.

Рядом со «спицназом» собирают новогодние подарки, в гардеробе ДК «Елкины заботы» - так называется швейная мастерская. Теплое белье, маскировочные сети, одеяла, заказы получают практически напрямую от бойцов из зоны проведения спецоперации. Попросили например зимние маскхалаты. В мастерской подсчитали, что в зону боевых действий отправили уже порядка девяти тонн различных изделий.

Очередная посылка с теплыми носками отправится в зону СВО. В ДК складируют все, что навязали, нашили. Несколько дней назад отправляли коробки с вещами, теперь собирают новый груз.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.