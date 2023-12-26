Сильнейшее за 100 лет потепление зафиксировано в Швейцарии

В Швейцарии накануне Нового года установилась не зимняя погода - в страну пришло сильнейшее за 100 лет потепление. Многие измерительные станции на юге Швейцарии зафиксировали абсолютные рекорды теплоты, сообщает портал SRF Meteo.

Так, в кантоне Тичино на границе с Италией метеостанции установлен температурный рекорд в 21,3 градуса по Цельсию. Теплее было только 5 декабря 1931 года, когда предыдущий показатель был еще выше на столбике термометра.

Максимальные значения отмечены также в кантоне Граубюнден, в Поскьяво - 15,6 градуса.На перевале Офен на высоте более 2100 метров было зарегистрировано 8,9 градуса.

Нормальная температура для Швейцарии зимой - это от 0 °С на юге до минус 14°С на севере в горах.

Специалисты-метеорологи объясняют потепление тем, что часть скандинавских холодных воздушных масс поступает в довольно теплую Атлантику. Из-за чего образуются области низкого давления. Они часто приводят к оттепели и значительно более умеренным температурам.

Аномально теплая погода ждет и москвичей в новогоднюю ночь. Жителей столицы в праздничную ночь также может ждать небольшой мокрый снег. Дождя не будет. Такие метеоусловия связаны с переносом атлантического воздуха в центр Европейской России.