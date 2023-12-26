Певца Shaman признали угрозой национальной безопасности Украины

Российского певца Ярослава Дронова, который выступает под псевдонимом Shaman, внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Перечень опубликован на сайте местного Министерства культуры и информационной политики.

Кроме того, киевские власти включили в этот список актера Алексея Кравченко. Он снимался в фильмах «Звезда», «9 рота», «Солнцепек», в сериалах «Бригада» и «Спецназ».

Всего в этом списке фигурирует 213 журналистов, блогеров и деятелей искусства. Ярослав Дронов включен туда 6 ноября, Алексей Кравченко - 27 июля 2023 года.

В перечень внесены, в частности, Ирина Алферова, Сергей Безруков, Элина Быстрицкая, Федор Бондарчук, Валентин Гафт, Жерар Депардье, Эмир Кустурица и другие.

Ранее Shaman выступил перед сенаторами по случаю 30-летия Совета Федерации.