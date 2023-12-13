SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко

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Певец SHAMAN преклонил колено перед председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и вручил ей букет из роз. Артиста пригласили выступить перед сенаторами по случаю 30-летия верхней палаты парламента.

Поступок Ярослава Дронова не оценила охрана спикера. Сразу несколько крепких мужчин в костюмах попытались закрыть собой Матвиенко, но, поняв, что все в порядке, вернулись на позиции. Растроганная Валентина Матвиенко поблагодарила SHAMANа и обняла его.

Накануне в России отметили День Конституции. Президент Владимир Путин по этому случаю провел встречу с судьями Конституционного суда. На ней российский лидер высоко оценил роль основного документа страны, назвав его живым организмом.