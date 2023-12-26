Воробьев исполнит мечты трех детей в рамках «Елки желаний»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев снял три открытки с мечтами детей в рамках благотворительной акции «Елка желаний» и прочитал новогодние желания ребят.

В числе открыток, которые снял с новогодней елки глава Московской области, оказались желания от восьмилетнего Матвея, который хочет попробовать себя в роли танкиста, от 11-летнего Саши, мечтающего полетать на вертолете, и от 14-летнего Димы - он хочет получить в качестве подарка на Новый год шведскую стенку.

Воробьев отметил, что с удовольствием присоединяется к акции и исполнит мечты ребят вместе с Дедом Морозом, передает «360».

Благотворительная акция «Елка желаний» - это ежегодный марафон добрых дел. Уже у 60 тысяч детей со всей Российской Федерации исполнились желания за пять лет существования акции. Каждый год участниками акции становятся президент, деятели культуры, предприниматели, спортсмены, главы регионов. В этом году акция стартовала 4 декабря, начало ей дал Владимир Путин в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Он стал Дедом Морозом для троих детей. Ксения мечтала побывать в роли телеведущей в «Останкино», восьмилетний мальчик мечтал увидеть озеро Байкал, а еще один загадал посетить Эрмитаж.