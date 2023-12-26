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Главу правительства Италии назвали хоббитом-фашистом

Джорджа Мелони получила характеристику, состоящую из, казалось бы, несовместимых между собой понятий, от издания Politico, выпустившего свой антирейтинг для политиков по итогам 2023 года.
Тимур Шерзад 2023-12-26 18:38:01
© Фото: Alessandra Carli, LiveMed, Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони удостоилась от издания Politico сомнительного прозвища «хоббит-фашист». Об этом сообщает Life.

Такое определение Мелони получила за любовь к «Властелину колец» Толкина в молодости, а также за то, что она принимала участие в ролевых играх соответствующей направленности с другими правыми активистами.

Для того, чтобы получить от Politico титул фашиста, Мелони было достаточно всего лишь вести борьбу с нелегальной иммиграцией. 

Не менее звучное прозвище получил Жозеп Боррель - координатор внешней политики Евросоюза. Его назвали «Боратом от дипломатии», имея в виду комедийного персонажа одного из американских фильмов. Боррель допустил множество странных высказываний, но авторов материала особенно пленило определение им выборов в Эквадоре как «мирных» несмотря на то, что в их ходе один из кандидатов был убит.

Ранее Боррель, например, заявил, что не все в Европе, несмотря на его старания, видят в России угрозу. Также он говорил, что бессмысленно оказывать гуманитарную помощь тем, кого завтра убьют

#в стране и мире #Жозеп Боррель #politico #Джорджа Мелони #Хоббит-фашист
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