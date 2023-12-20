Боррель признал, что при всех его стараниях не все в ЕС видят в России угрозу

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поднял тему «стратегической угрозы» России на форуме Sommet Grand Continent, проходящем сегодня на Монблане с участием 130 лидеров и политических деятелей европейских стран.

«Россия для ЕС представляет стратегическую угрозу. Но я должен признать, что не все страны ЕС видят это так же. Есть такие, кто открыто говорит - нет, мы не считаем Россию стратегической угрозой», - процитировало РИА Новости заявление политика.

Он подчеркнул, что пытается убедить оппонентов в обратном, пугая перспективами победы России, которая означает «для ЕС экстрасерьезную опасность», и призвал готовиться к «конфликту высокой интенсивности на продолжительную перспективу».

Напомним, что накануне на расширенной коллегии МО РФ президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что наша страна не намерена воевать с Европой, что США намеренно пытаются поссорить европейские государства, чтобы использовать этот конфликт в своих целях, как это происходит на Украине.