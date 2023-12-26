Врач Болибок предупредил о высоком уровне спонтанной заболеваемости ковидом

Иммунолог Владимир Болибок в беседе со «Звездой» предупредил, что круглогодичная заболеваемость коронавирусом в России может держаться на высоких цифрах. Такой сценарий возможен, объяснил эксперт.

«Вполне может оказаться, что просто-напросто у нас будет достаточно высокий уровень так называемой спонтанной заболеваемости, то есть круглогодичная заболеваемость будет держаться на высоких цифрах», - предположил он.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что подъем заболеваемости в нашей стране носит сезонный характер. Также министр обратил внимание на то, что сезонность приобрел COVID-19.

«Очень сложно предсказывать, потому что была очень растянута по времени волна. Рост заболеваемости начался с конца сентября, почти 2,5 месяца, даже три месяца у нас все время был рост, и на спад эта волна непонятно когда пойдет», - заявил специалист.

Болибок отметил, что произошло смешение разных штаммов и циркуляция идет не как раньше, когда вперед выбивался один вариант и вызывал волну. Теперь же, по словам врача, много штаммов ковида циркулируют одновременно.