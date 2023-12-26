МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач Болибок предупредил о высоком уровне спонтанной заболеваемости ковидом

В настоящий момент сложно предсказать, сколько времени уровень заболеваемости будет оставаться высоким, отметил специалист.
Анна Назайкина 2023-12-26 16:16:01

Иммунолог Владимир Болибок в беседе со «Звездой» предупредил, что круглогодичная заболеваемость коронавирусом в России может держаться на высоких цифрах. Такой сценарий возможен, объяснил эксперт.

«Вполне может оказаться, что просто-напросто у нас будет достаточно высокий уровень так называемой спонтанной заболеваемости, то есть круглогодичная заболеваемость будет держаться на высоких цифрах», - предположил он.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что подъем заболеваемости в нашей стране носит сезонный характер. Также министр обратил внимание на то, что сезонность приобрел COVID-19.

«Очень сложно предсказывать, потому что была очень растянута по времени волна. Рост заболеваемости начался с конца сентября, почти 2,5 месяца, даже три месяца у нас все время был рост, и на спад эта волна непонятно когда пойдет», - заявил специалист.

Болибок отметил, что произошло смешение разных штаммов и циркуляция идет не как раньше, когда вперед выбивался один вариант и вызывал волну. Теперь же, по словам врача, много штаммов ковида циркулируют одновременно.

#коронавирус #ковид #болезнь #врач #заболеваемость #наш эксклюзив #владимир болибок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»