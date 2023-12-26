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Мурашко назвал сезонным подъем заболеваемости в России

Министр здравоохранения РФ отметил, что подъем заболеваемости происходит каждый год в один и тот же период.
Сергей Лебедев 2023-12-26 13:19:01
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, GlobalLookPress

Нынешний подъем заболеваемости в России является сезонным. Он происходит практических в этот же период ежегодно. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, определенную сезонность приобрела коронавирусная инфекция. Также в этом году циркулирует и грипп А.

«Плюс мы видим там еще ряд возбудителей», - подчеркнул Михаил Мурашко.

Напомним, ранее врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в разговоре со «Звездой» заявил, что в конце декабря всегда идет подъем заболеваемости респираторными капельными инфекциями. По его словам, это наблюдается год от года.

Через полторы недели, уверен специалист, заболеваемость начнет сокращаться. Это будет связано с новогодними каникулами, когда многие россияне чаще сидят дома.

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