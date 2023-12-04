Прокуратура запросила 12 лет колонии для экс-губернатора Кировской области Белых

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Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы для бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона Никиты Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Кроме того, экс-губернатору также запрещается занимать должность на госслужбе в течение трех лет. Отмечается, что в запросе прокуратуры учитывается уже отбытое Белых наказание в условиях изоляции в исправительной колонии.

Напомним, в 2016 году политика задержали во время получения взятки в размере 600 тысяч евро. Однако свою вину он не признал. В 2018 году Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере 48,2 миллиона рублей. В 2019 году его жена объявила о разводе из-за поступающих угроз. Еще через два года в его отношении было возбуждено новое уголовное дело из-за ущерба бюджету региона на несколько сотен миллионов рублей.